'Rüstem Paşa' riskli alan ilan edildi
Depremin yoğun hasar verdiği Elazığ merkez ilçesine bağlı Rüstem Paşa Mahallesinin bir kısmı riskli alan ilan edildi.
12.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:53
Depremin yoğun hasar verdiği Elazığ merkez ilçesine bağlı Rüstem Paşa Mahallesinin bir kısmı riskli alan ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com
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