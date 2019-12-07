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Rustem Umerov, Ukrayna - Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi.

07.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:42Rustem Umerov, Ukrayna - Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi

Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. Grubun Parlamentosu Verhovni Rada'da gerçekleşen toplantısında katılımcı milletvekilleri tarafından bu göreve seçilen Umerov, iki ülke parlamento üyelerinin  yapacağı futbol karşılaşması öncesi gerçekleştirilen yapılan toplantıya da katıldı.

Kırım Ajansı'na konuşan Ukrayna - Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov, duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler dost iki ülkeye yakışan bir seviyede. Bunun bir işareti olarak bugün  iki ülkenin parlamento futbol takımları Kiev'de bir dostluk maçında bu dostluğu perçinleyecekler. İki takımda da bugün milletvekilliği yapan bir zamanların ünlü milli futbolcuları var.  Maç öncesinde iki takımda forma giyecek milletvekilleri Ukrayna Parlamentosunda bir araya geldiler. Bu müsabakadan dostluk galip çıkacak. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Ukrayna Parlamentosunda gerçekleşen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de katıldı.



Parlamento, Ukrayna, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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