Rüştü Reçber: "Barcelona'nın desteğini unutmayacağım"

Kaynak: İHA

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, korona virüs ile mücadelesi sırasında eski takımı Barcelona 'nın büyük destek verdiğini açıklayarak, bunu unutmayacağını ve Barca'ya teşekkürlerini iletti.Korona virüsü atlatan eski milli kaleci Rüştü Reçber, bu süreci ve Barcelona günleriyle ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Rüştü Reçber, korona virüs tedavisinin zor ve uzun geçtiğini belirterek, "Korona virüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. Doktorlar bu yöntemi 10 gün boyunca kapsamlı bir şekilde uyguladı. Bunun için çok çaba harcadılar. Bu süreçte sevdiklerimin desteği harikaydı. Bu savaşı nasıl kazanacağımızı biliyorduk. Şu an çok mutluyum" diye konuştu."BARCELONA'NIN DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIM"Hastalığı sırasında eski takımı Barcelona'nın kendisine destek verdiğini ifade eden eski milli kaleci, "Özellikle Carlos Naval ve Chemi Teres, başkanın ve kulübün iyi dileklerini iletti. Bu gibi zamanlarda, küçük detaylar unutulmamalıdır. Barcelona'nın benim için yaptığı her şeyi unutmayacağım. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim. Herkese sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum, özellikle Bartomeu'ya" şeklinde konuştu.Barcelona günleri hakkında da konuşan Reçber, "Benim için eşsizdi. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İyi geçen 2002 Dünya Kupası'ndan sonra transferim gerçekleşti. O günlerin aklımdan çıkması zor. İnsanlar muhteşemdi. Bu deneyim hakkında asla kötü bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı."XAVİ, BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDUĞUNDA HARİKA İŞLER YAPACAKTIR"Barcelona'dan takım arkadaşı Xavi ile ilgili bir soruya Rüştü Reçber, "Xavi ile oynama fırsatım oldu. En üst düzeyde futbol bilgisinin sahip biri. Onunla oynamak zevkti" dedi. Eski file bekçisi, Xavi'nin Barcelona'nın teknik direktörü olma hayalinin olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak ise, "Futbolcuyken kulübe büyük hizmetlerde bulundu. Bence teknik direktör olarak geldiğinde harika şeyler yapacaktır. Bilgi ve yeteneğe sahip biri" açıklamasında bulundu.(İHA)