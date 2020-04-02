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Rüştü Reçber'den sevindiren haber

Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

02.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:32
Rüştü Reçber'den sevindiren haber



& ;Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Rüştü Reçber, Koronavirüs, Acıbadem, Maslak, Magazin
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