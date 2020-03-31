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Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler" açıklamasında bulundu.

31.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:16

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi. İşte Işıl Reçber'in açıklamaları:

"72 saatimiz zordu. İnşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler... Boyut değiştirmiş insan bünyesinin tanımadığı yeni bir virüs ile üstün yaratılmış canlının savaşı bu; Belirtileri normal soğuk algınlığı olarak görmeye ısrar etmeyin öyle ise şanslısınız değilse vakit kaybedersiniz... Her şeyde olduğu gibi erken teşhis çok önemli, boğazda, burunda günlerce takılmıyor, hızlıca sevdiği bölgeye ilerliyor yani akciğerler ve anında hızlıca konaklıyor, çoğalıyor, zatürre başlıyor. Sonra ilk 72 saat çok kritik. Ateş günlerce, saatlerce, sıtma nöbeti gibi soğuk soğuk. Daha önce yaşanmamış hissedilmemiş görülmemiş tuhaf belirtiler, ağır halsizlik yorgunluk, iştahsızlık.

"MEDYATİK OLANLAR GÖZ ÖNÜNDE AMA HASTANELER FULL"

Gri renk ten ve dudak hızlı nefes alıp, verme, nefes darlığı, sürekli bitmeyen, konuşturmayan öksürük, düzensiz nabız. Devlet protokolü özel ilaçlar, diğer tedavi ve cihazlar evinden ailenden uzak zorlu mücadele. Sevmediniz bunları belki ama ışık olsun aşama aşama yaşadıklarımız... Benim net gözlemlerimle... Medyatik olanlar göz önünde ama ne yazık ki hastaneler full herkesin ailesinden sevdiklerinden birileri var her şey insanlar için bugün bize yarın size Allah korusun. Sakin ve evde olmaya devam..."

Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız
Etiketler: Rüştü Reçber, Koronavirüs, Işıl Reçber, Spor

Haberin Videosu :

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız

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