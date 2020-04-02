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Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili Acıbadem Hastanesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir" denildi.

02.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:41

Koronavirüs tedavisi devam eden eski milli kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, tedavinin sürdüğünü belirtti. Rüştü Reçber'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İZOLASYONU VE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

"Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir"

Bilindiği üzere Rüştü Reçber, 28 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor. Eşi Işıl Reçber de efsane futbolcunun sağlık durumuyla ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir

"EŞİMİ 1 SANİYE DAHİ GÖREMİYORUM"

Reçber son olarak, "Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah. 1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin. Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor. En sağlıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor, Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacağınız. Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz. Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde. Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun. Allaha emanet olun" demişti.

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Rüştü Reçber’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir

Kaynak: İHA

Etiketler: Rüştü Reçber, Acıbadem, Spor

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Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir

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