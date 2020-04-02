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Rüştü Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

02.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:38
Rüştü Reçber'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı

Koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavisine devam edildiği belirtilirken genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ifade edildi.Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, Rüştü Reçber ile ilgili şu bilgileri verdi: "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Rüştü Reçber, Koronavirüs, Spor
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