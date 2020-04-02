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Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in corona virüsü (koronavirüs) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:26

Milli Takım'ın eski kalecilerinden Rüştü Reçber'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Işıl Reçber, eşinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

"GELİŞMELER İYİ YÖNDE"

Asist Analiz'in ulaştığı Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hâlâ yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor."

Rüştü Reçber’in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde
Etiketler: Spor

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Efsane kalecisi Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde

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