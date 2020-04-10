Rüştü Reçber’in test sonucu negatif çıktı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Işıl Reçber, eşinin son testinin negatif çıktığını açıkladı.

İşte Işıl Reçber'in açıklaması:

"Bizden birlikte fotoğraf bekleyenler oldukça fazla şimdilik eskilerden olsun. İnşallah en kısa sürede yeni de gelir.Yine sağlıkla,gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz. Hayatta her şey tecrübe, öğreti,görev, zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar. Rüstü'nün test sonuçları negatif çok şükür.. Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah.. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun.. Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun;

ÖNERİLERİ VE TAVSİYELERİNİ DE YAZDI

Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Corona virüsü tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen, olan hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar.Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var.Her yerde aynı.Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere..Önerilerimizi tavsiyelerimizi sormuşsunuz binlerce kez,nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeden edemiyoruz. Kesinlikle doktor kontrolünde veya hastanede alınmalı bunlar ama antiviral ilaç olarak virüs karşıtı ; plaquenil ve tamiflu, antibiyotik olarak Azitromisin türü,C vitamini günlük 1000mg zaturre varsa daha fazla ek ilaç veriliyor mecburen. İl ve ilçe sağlık ekibi ve ilçe emniyeti de hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar.Birçok ülkeden daha kontrollü ve önlemler doğru alınıyor.

Günlük temiz hava, egzersiz, minimum 8 saat uyku,3 litre su , bol sıvı, sıcak suya limon, alkali içerikli beslenme, bol meyve hiçbirseyiniz yoksa da evde yapmanız gerekenler.Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın."