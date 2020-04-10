Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı

Bir dönem Barcelona , Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evde karantina süreci başlamıştı.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Reçber, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Allah'a şükür kurtardık. Çok iyi hissediyorum. Evde, karantina dönemindeyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Ama bir uyarım var. Bu işin şakası yok. Hangi yaş gurubunda olursanız olun, bu tehlike ile karşı karşıyasınız. O nedenle herkes kendisine dikkat etmek durumunda. Genç, yaşlı dinlemiyor. Beş yıldır sigara içmiyorum. Sigara içerseniz bu hastalık karşısında durumunuz çok zor olur" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA VE İSPANYA'NIN HER KÖŞESİNDEN DESTEK ALDIM"

Hastanede tedavi gördüğü süreçte eski kulübü Barcelona'nın kendisini sık sık aradığını aktaran Reçber, şöyle konuştu:

Hastanedeyken, Barcelona basın sorumlusu Chema beni sürekli aradı. Başkan Bartemeo'nun da beni merak ettiğini söyledi. Sürekli olarak Barcelona ve İspanya 'nın her köşesinden destek mesajları aldım. Bu beni çok mutlu etti, daha güçlü hissettim. Tüm İspanya halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım en kısa zamanda insanlık olarak bu sorunu aşacağız. İspanya için en iyisini temenni ederim.