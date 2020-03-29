Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
29.03.2020 01:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:50
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Ekonomi