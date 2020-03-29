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Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

29.03.2020 01:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:50
Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 46 yaşındaki eski milli kalecinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı - Ekonomi

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