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Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Rüştü Reçber, son durumu hakkında bilgi verdi ve vatandaşları uyardı.

08.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber, son durumu hakkında konuştu.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

İnternethaber'den Recep Kıyatsıl'a konuşan Rüştü Reçber, ''Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim ama 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Aman ricam bu işin şakası yok çok dikkatli olun. Genci yaşlısı dinlemiyor'' dedi.

IŞIL REÇBER: DOKTORLAR CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından Işıl Reçber, sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. "Ne güzel bir gün, Allah'ım sana şükürler olsun" diyen Işıl Reçber, şu ifadeleri kullanmıştı; "11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Allah'ım sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah'ım. Doktorlar canla başla çalışıyor."

Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
Etiketler: Spor
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