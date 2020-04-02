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"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi

Işıl Reçber, koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Işıl Reçber, 46 yaşındaki ismin yoğun bakımda değil, normal odada olduğunu belirtti.

02.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:47

Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber'in yoğun bakıma kaldırıldığı haberleri sonrası efsane futbolcunun eşi açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Reçber, "Yoğun bakım ile ilgili haberler çok şükür ki doğru değil. Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

'Rüştü, Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama

Bilindiği üzere Rüştü Reçber, 28 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor.

IŞIL REÇBER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Işıl Reçber, bu açıklamanın ardından eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak duygusal bir yazı kaleme aldı. Reçber, "Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum..Zor ve ağır günler, tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah. 1sn dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde.. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin.

"EŞİM SPORCU VE KENDİSİNE DİKKAT ETMESİNE RAĞMEN BU KADAR SARSILDI"

Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor. En sağlıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Bogaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor, Var olan tüm grip ,soğuk algınlığı, zaturre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacağınız. Zaturre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık, burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz. Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde. Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun. Allaha emanet olun..#seniseviyoruz#seniözledikRR" ifadelerini kullandı.

'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama
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’Rüştü Reçber yoğun bakımda’ iddialarına eşinden yalanlama geldi
Etiketler: Rüştü Reçber, Koronavirüs, Spor

Haberin Videosu :

Işıl Reçber, 'Rüştü, Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama

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Haberler ›› Spor ››'Rüştü Reçber yoğun bakımda' iddialarına eşinden yalanlama geldi - Spor
Yorumlar (2)
AAA:bu adama da bir şey olursa herkes korksun şu virüsten.
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HAMZA DÜKEN:Bu kadınıda adam ettiniz ya bravo ??
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