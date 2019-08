Rüsumat No: 4 anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 Gemisi'nin destanı düzenlenen panel ile anıldı.Zeki Çöl moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Bingür Sönmez, Prof. Dr. Rahmi Çiçek ve emekli amiral Cem Gürdeniz konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Rüsumat No: 4 adlı geminin yazdığı destan ve o dönemin şartları dinleyicilere aktarıldı."Tarih kokan gemimizi Ordu'da yaşatacağız"Rüsumat No: 4 adlı geminin anılarının Ordu'da yaşatılacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Rüsumat No: 4 adlı gemimiz hafızalarımızdan silinmeyecek bir olay ile tarihe geçmiştir. Bizde Ordumuzda bir takım çalışmalar başlatarak bu tarihi geçmişimizi gelecek ile buluşturacağız. Tarih kokan gemimizin anılarını Ordu'da yaşatacağız. Böylelikle gençlerimizin bilinçlenmelerine katkı sağlayacağız. Bu vesileyle konuşmacılarımıza ve burada bulunan kahramanlarımızın torunlarına, eş dostlarına çok teşekkür ediyorum" dedi."Rüsumat No: 4 ilklerin gemisidir"Rüsumat No: 4 adlı gemide yaşanılan olayları ve dönemin o anki şartlarını anlatan emekli amiral Cem Gürdeniz, "Birçok olaya şahitlik etmiş olan Rüsumat No: 4 Gemisi ilklerin gemisi olarak bilinmektedir. Bu gemi batırılıp ardından kendini tekrar kurtaran bir gemidir. Bu gemiye Ordu sahip çıkmak ile çok önemli bir şeye imza atmış olacak. Rüsumat No: 4 adlı geminin Ordu'yla bütünleşen bir tarihi vardır" diye konuştu."Karadeniz'e gömüldü fakat anısı hala devam ediyor"Karabatak olarak da bilinen Rüsumat No: 4 Gemisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Bu gemi sık sık batma tehlikeleri geçirerek birçok hasar alan bir gemidir. Başından birçok talihsiz olay geçmesine rağmen kahramanlığın öyküsünü yazmaya vesile olmuştur. Rüsumat No: 4 Gemisi yazdığı destan ile Karadeniz'e gömüldü ama anısı hala yaşatılıyor ve yaşatılmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu."Kıyılarımızda gazi gemilerimiz neden olmasın"Prof. Dr. Rahmi Çiçek ise, "Böyle bir olaya adım attıkları için kurumlarımızı kutluyorum. Bu kıyılarımız da neden diğer yerlerde olduğu gibi tarih kokan gazi gemilerimiz olmasın. Bu panelin bir başlangıç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Kurtuluş Savaşı'nın Kahraman Gemisi Rüsumat No: 4 adlı panel panelistlerin konuşmaları, soru-cevap bölümü ve çiçek takdiminin ardından sona erdi. - ORDU