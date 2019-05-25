Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den aldığı 21 ton domatesi geri gönderen Rusya, şimdi de 20 ton çilek ve kayısıyı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

RUSYA, ÇİLEK VE KAYISILARDA ZARARLI BÖCEK TESPİT ETTİ

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Moskova'ya giden 12.3 ton yaş çilek ve 7.5 ton kayısıda zararlı böceğin tespit edildiği bildirildi.

İncelemenin ardından, zararlı böceğin Rusya topraklarına yayılmasını önleme amacıyla meyvelerin Türkiye'ye geri gönderilmesi kararı alındı.

Dünyanın en tehlikeli zararlı böceklerden biri olan frankliniella occidentalis, aralarında meyve ağaçları, süs bitkileri, tarla bitkileri, sebzeler ve yabancı ot türleri dahil 224 bitki türüyle beslenir. Böcek, sera koşullarında yetiştirilen meyve ve sebzelere de zarar veriyor.