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Rusya 2019'da 13 milyar dolarlık silah sattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl silah ihracatının geçen yıla göre artarak 13 milyar dolara ulaştığını söyledi.

16.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:38Rusya 2019'da 13 milyar dolarlık silah sattı
Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl silah ihracatının geçen yıla göre artarak 13 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Putin, yabancı devletlerle askeri teknik iş birliği komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın silah ticaretine ilişkin bilgiler verdi.
Rus silah ve askeri teçhizat ihracatının arttığına dikkat çeken Putin, "Bu yıl 13 milyar dolar değerinde silah satışı yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar dolardan daha fazladır. Yaptırımlara ve haksız rekabetin artmasına rağmen küresel silah pazarında Rusya'nın pozisyonu daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.
- 558 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
Putin, bu yıl yabancı ülkelerin, Rusya'da düzenlenen farklı fuarlarda savunma sanayisinin başarıları ile tanıştığını belirtti.
Bu fuarlarda beşinci nesil Su-57 model savaş uçağı, Mi-38T model ağır yük taşıma helikopteri ve dördüncü nesil orta menzilli uçaksavar füze sistemi Viking gibi askeri araç ve silahların tanıtıldığını anlatan Putin, "Bu fuarlarda yaklaşık 35 milyar rublelik (558 milyon dolar) anlaşma imzalandı. Genel olarak Rus silahlarının sipariş portföyü istikrarlı bir seviyede bulunuyor ve 50 milyar doları aşıyor." dedi.
Putin, silah satışı konusunda Afrika kıtası dahil Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri ve diğer geleneksel ortaklara önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Afrika ülkelerine yönelik uygun ve esnek ödeme koşullarında silah satış anlaşmaları üzerinde çalışılmasını istedi.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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