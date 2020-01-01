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Rusya 2020'ye merhaba dedi

Rusya'nın başkenti Moskova 2020 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

01.01.2020 04:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:47
'nın başkenti 2020 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.
Başta Kızıl Meydan ve civarı olmak üzere şehrin farklı yerlerinde kurulan özel alanlarda binlerce kişi yeni yılın girmesini bekledi. Televizyon kanallarında yayımlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kutlama hitabını meydanlara kurulan ekranlardan izleyenler, saatin gece yarısını geçmesiyle yeni yılı havai fişek gösterileri eşliğinde coşkuyla karşıladı.
Yeni yılın ilk saniyelerinde Moskova genelinde ayrı ayrı 20 park ve 20 meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.
Havai fişek gösterisini izledikten sonra vatandaşlar şehirde hem gezdiler hem de birbirinden renkli eğlence programlarına katıldılar.
Rusya genelinde yılbaşı nedeniyle pek çok organizasyon yapılırken, sadece Moskova'da parklarda, meydanlarda ve farklı caddelerde 120 eğlence alanı kuruldu.
Bu arada, Kremlin Sarayı'nın yakınında bulunan tarihi Kızıl Meydan civarında güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Bu yıl Moskova'da yeni yıl heyecanı ocak ayının ortasına kadar devam edecek. 1-8 Ocak tarihleri arasında resmi tatil ilan edilen Rusya'da tatil süresince çeşitli eğlenceler ve etkinlikler düzenlenecek.
Ayrıca pek çok müze ve sergi salonları da tatil boyunca ziyaretçilere ücretsiz hizmet verecek.
Rusya 2020'ye merhaba dedi

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA


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