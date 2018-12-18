Rusya
Yeraltı Kaynakları Kullanma Kurumu Rosnedra Başkanı Yevgeniy Kiselev, mevcut üretim seviyesinde 23-25 ??yıllık petrol rezervlerinin olduğunu söyledi.
Rus NTV kanalına konuşan Kiselev, Rusya'nın sürekli olarak stokların çoğaltılmasını sağladığını, göstergelerin her geçen yıl yükseldiğini söyledi. Kiselev'e göre Rusya bu şekilde dünyadaki diğer rezerv seviyelerine ulaşıyor ve hatta onları aşıyor. Rosnedra Başkanı, "Aslında, rezerv seviyesini 20 yılda korumak, hisse senetlerini sermayelendirmek ve parayı yönlendirmek anlamına geliyor" diye ifade etti.
Kiselev Kasım ayında yaptığı açıklamada, Rusya'daki petrol rezervlerinin 520-530 milyon ton artmasını beklediklerini söylemişti. 2017 yılında Rusya'daki petrol rezervlerinde artış 550 milyon tona, gazda ise 890 milyar metreküpe çıktı.
The post Rusya: "23-25 yıllık petrol rezervimiz var"
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Rusya Federasyonu
Kaynak: Enerjienstitusu.com