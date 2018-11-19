Rusya, 3 Doğalgaz Hattı Projesiyle Avrupa ve Asya'daki Etkisini Arttıracak"

ABD
merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg
, dünyanın en büyük gaz üreticisi Rusya
'nın Kuzey Akımı 2, Sila Sibiri ( Sibirya
'nın Gücü) ve Türk Akımı projeleriyle Avrupa
ve Asya
'daki etkisini giderek arttırdığını yazdı.
Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Avrupa'ya doğalgaz tedarik etmeye devam ettiği belirtilen haberde, geçen yıl Rusya'nın Avrupa'daki toplam gaz talebinin üçte birini karşıladığı kaydedildi.
Uzmanlar, 2025'e doğru Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'nın yine Moskova
tarafından karşılanacağını öngörüyor. Almanya
'da 2022'de son nükleer reaktörün ve kömürle çalışan birçok elektrik santralin kapanacak olmasının da Rus doğalgazına talebin artmasına neden olacağı belirtilen yazıda, "Rusya'dan ek sevkiyatlar Avrupa'yı daha rahat bir konuma getiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Ancak Rusya'nın gaz projelerinin rakipleri olduğunu belirten Bloomberg, özellikle de Almanya'yı 'Moskova'nın rehinesi' olarak nitelendiren ve Kuzey Akımı 2 kapsamında işbirliği için şirketlere yaptırım uygulanmasına imkan tanıyan yasaya imzasını atan ABD Başkanı Donald Trump
'a işaret etti. Yazıda ayrıca Polonya
'nın 2022'ye doğru Rus gazı alımlarını durdurup yerine Norveç
'ten gaz almayı planladığına dikkat çekildi.
Asya,Avrupa,Rusya Federasyonu
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:51