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Rusya, 3 gün boyunca İstanbul'dan uçak seferi yapacak

Rusya'da korona virüsü vakası bin 264 kişiye ulaşırken Rus Aeoroflot 3 gün boyunca İstanbul'dan Moskova'ya uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

28.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:05
Rusya, 3 gün boyunca İstanbul'dan uçak seferi yapacak
Rusya 'da korona virüsü vakası bin 264 kişiye ulaşırken Rus Aeoroflot 3 gün boyunca İstanbul 'dan Moskova'ya uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının tahliye sürecinin devam edildiği belirtilirken Rusya'nın İstanbul Konsolosluğu tarafından tüm konsolosluklara başvuran Rusların tahliyesi konusunda da tahliye çalışmaların hızlandırıldığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de bulunan ve konsolosluklara başvuran Rusların 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde Rus Aeroflot firmasının yolcu uçaklarının İstanbul Yeni Havaalanı'ndan Moskova'ya günde 1 kez olmak üzere seferler düzenleyeceği ve Rusya'ya dönmek isteyen Rusların tahliye edileceği duyuruldu. Rus Aeroflot'un yan kuruluşu olan Pobeda Havayolları ise 1 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında yurtiçi ve yurt dışı tüm uçak seferlerini durdurdu.

Ukrayna'dan 800 Rus trenle tahliye edildi

Rusya, Ukrayna'da bulunan 800 vatandaşının tahliyesi için Kiev yönetimi ile ortak çalışma gerçekleştirdi. Ukrayna Demiryolları tarafından desteklenen proje ile Ukrayna'da bulunan 800 Rus yolcu treni ile Moskova'ya tahliye edildi. Yolcu treninde yoğun güvenlik önlemleri alınırken dün akşam saatlerinde Kiev'den yola çıkan tren sabah saatlerinde Moskova'ya ulaştı. Trende bulunan yolcular kontrollü bir şekilde trenden indirilerek karantina noktalarına götürüldü.

Vaka sayısı bin 264 kişiye ulaştı

Rusya'da korona virüsü tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 228 kişi daha artarken toplam bin 264 kişiye ulaştı. Bu kişilerin tedavilerine başlandığı bildirilirken 49 kişinin tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu. Rus uzmanlar ülkede korona virüsü ile mücadelede önümüzdeki 9 günün çok kritik olduğunu vurgulayarak kimsenin evinden çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Çalışanlar 1 hafta boyunca ücretli izne çıkarıldı

Ülkede korona virüsüne karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayınladığı kararlar doğrultusunda önümüzdeki 1 hafta boyunca çalışanlar ücretli izne çıkarıldı. Bu nedenle kimsenin evden çıkmaması konusunda medya ve yerel yönetimler yoluyla sürekli Rus halkı uyarılıyor. Çerkezlerin yaşadığı Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde ise sokağa çıkma yasağı uygulanırken Adigey'e giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Korona virüsünün son dönemlerde Kafkasya bölgesinde de yayılması nedeniyle bu kararın tüm Kafkas ülkelerinde uygulanabileceği öğrenildi. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Rusya, Güncel

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