27 Kasım 2018, 21:32
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Rusya 7 Ukrayna Askerini Tutukladı

Rusya 7 Ukrayna Askerini Tutukladı

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 askeri personel için 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise sürüyor.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı. Karadeniz,Rusya Federasyonu,Ukrayna
27 Kasım 2018 Salı 21:32