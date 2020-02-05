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Rusya 80 vatandaşını tahliye etti

Rusya'nın, koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinden ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliyesi devam ediyor.

05.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:13
80 vatandaşını tahliye etti
Rusya, (DHA)- Rusya'nın, koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinden ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliyesi devam ediyor. 80 kişiyi taşıyan askeri tahliye uçağı, bugün Tümen kentine iniş yaptı. İkinci uçağın da kalkış için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Koronavirüsün Çin genelinde hızlıca yayılmasının ardından, başta Türkiye olmak üzere, Endonezya, Bangladeş, Ukrayna ve Rusya vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Rusya'ya ait tahliye uçağı Vuhan'dan 80 Rus vatandaşını alarak bugün Rusya'nın Tümen kentindeki havalimanına iniş yaptı. Uçağın inişine ilişkin görüntüler, orduya ait TV kanalı Zvezda'da yayınlandı.
Rusya 80 vatandaşını tahliye etti

Wuhan, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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