21.06.2019 11:58
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Rusya: "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli"

Rusya: "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD, İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli" dedi.

Rusya, ABD'yi İran ile arasında yaşanan yüksek tansiyonu bilinçli bir şekilde zorlamak ve durumu savaşın eşiğine getirmekle suçladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi İran ile olası savaşın sonuçlarını iyi düşünmeye çağırdı. New York Times gazetesinde yayınlanan bir raporun durumun aşırı derecede tehlikeli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Trump'ın Pentagon'a önce İran'ı vurma emri verdiğini ancak ABD'li yetkililerin birkaç saat sonra emri uygulamaktan vazgeçtiğini belirtti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
sergey ryabkov , Rusya Federasyonu , İran , Politika

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