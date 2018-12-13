Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD
), Rusya
'dan başlayıp Almanya
'da sona erecek Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini zayıflatma girişimlerinin adil olmayan bir rekabetin örneği olduğunu savundu.
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin bu projeye karşı olmasına ilişkin bir soru üzerine verdiği yanıtta, "Biz bunun doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz." dedi.
ABD yönetiminden son yapılan bir açıklamada, AB'nin, Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili olarak Rusya'ya güvenmemesi gerektiği iddia edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın, NATO zirvesinde enerji bağımlılığı yüzünden "Almanya'nın Rusya'nın esiri olduğunu" iddia etmişti. Rusya ise Trump'ın gerçek amacının pahalıya mal olan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazını Avrupa
'ya satmak olduğunu ileri sürmüştü. Beş batılı şirketin de katıldığı proje, Baltık Denizi
'nden 11 milyar dolarlık Rus doğal gazının dağıtımını öngörüyor. ABD yönetimi, bu firmaları yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
The post Rusya: "ABD, Kuzey Akım 2 doğal gaz projesini engellemeye çalışıyor"
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Almanya,Amerika Birleşik Devletleri,Rusya Federasyonu
13 Aralık 2018 Perşembe 20:58