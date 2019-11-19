Rusya: ABD'nin Batı Şeria kararı uluslararası hukuki düzene zarar veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı bulmadığı açıklamasının, uluslararası hukuki düzene zarar verme amacını taşıdığnı düşündüklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pazar gecesi yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimlerini artık uluslararası hukuka aykırı bulmadığını söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Pompeo, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede Obama yönetimindeki görüşte değişikliğe gidildiğini ifade ederek, "Sivil yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek, barış amacını ilerletmedi. Kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek" demişti.

Washington yönetiminin yeni kararının mevcut çatışma çözümü yasal çerçevesine zarar verme amacı taşıdığı belirtilen Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Washington'ın bu kararının, Orta Doğu yerleşimlerinin uluslararası hukuki düzene zarar verme amacı taşıdığını düşünüyoruz. Bu durum, halihazırda gergin olan Filistin-İsrail ilişkisinin de kötüleşebileceğine işaret ediyor."

Bakanlık, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2016 yılında ortaya konulan ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'e Yahudilerin yerleşmesini illegal olarak tanımlayan 2334 numaralı çözümüne sadık kaldığına dikkat çekti. Bakanlık açıklaması, şöyle devam etti:

"Mevcut durumla ilişkili bütün taraflara, yeni tehlikeli bölgesel eylemleri tetikleyecek adımlar atmamaları ve devam eden Filistin-İsrail görüşmelerini etkileyecek olası gelişmeleri engellemeleri çağrısında bulunuyoruz."