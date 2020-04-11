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Rusya, ABD'nin koronavirüs krizinin üstesinden gelmesini umuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin koronavirüs (Covid-19) krizinin üstesinden gelmesini umduğunu belirtti.

11.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:47
Rusya, ABD'nin koronavirüs krizinin üstesinden gelmesini umuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin koronavirüs (Covid-19) krizinin üstesinden gelmesini umduğunu belirtti.

Rusya 'nın televizyon kanalına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 500 binden fazla kişide koronavirüsün tespit edildiği ABD'nin pandemiye karşı bir savaş kazanmasını umduğunu belirtti.Rusya'nın pandeminin zirvesine yakın olup olmadığı sonucuna varmak için iki hafta daha gerektiğini de vurgulayan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının "mükemmel" olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Rusya, Dünya
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