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Rusya, ABD'nin Suriye'den asker çekme planına şüpheyle bakıyor

Moskova yönetimi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'den asker çekeceğini duyuran ABD'nin kararına şüpheyle baktığını duyurdu.

15.10.2019 14:36Rusya, ABD'nin Suriye'den asker çekme planına şüpheyle bakıyor

Moskova yönetimi, ABD'nin 'Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte açıkladığı Suriye'den asker çekme planına şüpheyle baktığını duyurdu.

Rusya yönetimi, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını çekeceği yönündeki açıklamalara şüpheyle yaklaştığını duyurdu.

Açıklamada, Moskova ile Ankara arasında 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili herhangi bir anlaşma olmadığı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşan terör koridorunu temizlemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. ABD yönetimi ise Suriye'den askerlerini çektiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada "ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı" demişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya, Güncel

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