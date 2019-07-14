Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidine cevap

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almış olması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi. Puşkov, "ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO'nun varoluş sebeplerinden biri" açıklamasında bulundu.

Rus senatör Puşkov, Washington'un Ankara'ya yönelik tehditlerine tepki gösterdi.

"NATO'NUN VAROLUŞ SEBEPLERİNDEN BİRİ"

Puşkov, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Ankara'nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO'nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."

Rus senatör Aleksey Puşkov

S-400 KRİZİ

ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400'ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye'ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD'nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı.

ABD'den Milli Savunma Bakanlığına gönderilen mektupta açıkça F-35 ve CAATSA "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti. Türkiye'de aynı sertlikte ABD'ye cevap vermişti. Washington-Ankara hattındaki bu krizler Türkiye'yi yıldırmadı.

Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı 12 Temmuz Cuma günü başladı. Sevkiyatın 3. gününde toplam 6 uçak indi.