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Rusya, ABD vatandaşlarının tahliyesine izin verdi

ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya'da bulunan ABD vatandaşları tahliye edilecek.

07.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:49
Rusya, ABD vatandaşlarının tahliyesine izin verdi
ABD ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya'da bulunan ABD vatandaşları tahliye edilecek.

Rusya'da bulunan çok sayıda ABD vatandaşının ülkelerine geri dönmesi için başlatılan 2 ülke arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. ABD ve Rusya'da korona virüsü salgınının yayılması ve ölü sayılarında sürekli artış görülmesinden sonra ABD tarafı Rusya'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için Rusya ile iletişime geçti. Daha önce ABD'ye yardım gönderen Rusya, ABD'nin bu talebine de olumlu yanıt verdi. Ülkeler arasında tahliye süreci ile ilgili anlaşmaya varılmasının üzerine bugünden itibaren Rusya'da bulunan ABD vatandaşları Rus Aeroflot Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağıyla tahliye işlemi başlayacak. ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Basın Sorumlusu Rebecca Ross sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus Aeroflot uçağı ile bugünden itibaren vatandaşlarının Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye edileceğini söyledi. Ross yaptığı açıklamada kaç ABD vatandaşının ülkeden tahliye edileceğine dair bilgi vermedi.

Rusya'da yeni vaka sayısı bin 154

Rusya'daki korona virüs vakalarında son günlerde artışlar katlanarak devam ediyor. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte vaka sayılarının bin 154 artarak toplam 7 bin 497'ye ulaştı. Ölü sayısı bir önceki açıklamada 47 olarak açıklanırken yeni yapılan açıklamada 58'e ulaştığı belirtildi. Rusya'da yine en çok vakanın Moskova'da görüldüğü ifade edilirken şuana kadar 494 kişinin iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel
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