Rusya, ABD'ye Kovid-19'la mücadele kapsamında tıbbi ekipman gönderdi
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi ekipman gönderdi.
01.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Rusya , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi ekipman gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gittiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gittiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, Rusya, Güncel