Rusya, alıkoyduğu Ukrayna'ya ait savaş gemilerini iade etti

Rusya, geçen yıl Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi'nde el koyduğu Ukrayna'ya ait 3 adet savaş gemisini iade etti.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen yıl el koyduğu Ukrayna'nın 'Yeni Kapu' adlı savaş gemisi ile 'Berdyansk' ve 'Nikopol' adlı hücumbotlarını bugün Ukrayna'ya iade ettiği bildirildi. Açıklamada, devir teslim işleminin uluslararası sularda gerçekleştirildiği kaydedildi. Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu gemilerin Ukrayna'nın karasularını ihlal ettiğinin tespit edilmesiyle Rusya tarafından alıkonulduğunu, ancak gerekli incelemelerin artık yapılmış olduğunu, dolayısıyla bu gemilerin daha fazla tutulmasına gerek bulunmadığını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da gemilerin Odessa Limanı'na gönderilmekte olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Adalet Divanında bugün konuyla ilgili davanın görüşüleceği ifade edildi.

Karadeniz'in kuzeyindeki Azak Denizi' de Rusya ve Ukrayna'nın sahili bulunuyor. Azak Denizi ile Karadenizli birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nın doğu yakasında Rusya'nın Taman Yarımadası, batı yakasında ise, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası bulunuyor. Ancak, Rusya, 5 yıl önce Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirip ilhak ettiğini açıklamıştı. Böylelikle, iki denizi birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nın her iki yakasını kendi toprağı ilan etti ve burada Ukrayna'nın ve uluslararası toplumun uluslararası sular olarak kabul ettiği suların da kendi karasuları içinde olduğunu ilan etti.

NELER OLMUŞTU?

25 Kasım 2018'de, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Odessa Limanı'ndan Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısına doğru yola çıkan 3 adet Ukrayna savaş gemisi, bu çerçevede, Ukrayna'nın ve uluslararası toplumun uluslararası su, Rusya yönetiminin ise kendi karasuyu saydığı Kerç Boğazı'ndan geçerken Rus savaş gemileri tarafından durduruldu ve gemiler ve Ukraynalı askerler enterne edildi. Bu olay, iki ülkeyi sıcak çatışmanın eşiğine getirmişti. Birleşmiş Milletler Adalet Divanı, Rusya'nın bu savaş gemilerini Ukrayna'ya iade etmesi gerektiğine hükmetmişti. Rusya yönetimi, geçtiğimiz aylarda, bu gemilerin mürettebatını serbest bırakıp Ukrayna'ya göndermişti.