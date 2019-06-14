14.06.2019 15:40
Haberler»Güncel » Haber

Rusya Antarktika'da füze sistemini başarıyla test etti

Rusya Antarktika

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya için hayati öneme sahip olan Arktik bölgesinde kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya için hayati öneme sahip olan Arktik bölgesinde kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Rusya'nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda testini başarıyla gerçekleştirdiği Tor-M2DT kısa menzilli hava savunma sistemini Antarktika'da bulunan Arktik bölgesinde de başarıyla test etti.

Özellikle Antarktika'da Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya arasındaki hakimiyet mücadelesinde en ön safta bulunan ve bölge sahillerinin yüzde 65'ine sahip olan Rusya kendisine olan tehlikelere karşı bölgede silahlanma çalışmalarına devam ediyor.

2017 yılında Kızıl Meydan'daki askeri geçit töreninde görücüye çıkan, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Astrahan bölgesinde test edilen ve test başarıyla tamamlandıktan sonra Antarktika'daki Arktik bölgesinde son denemelerin yapılması hedefi konulmasından sonra harekete geçen Rusya, son testin de başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde bilgiler verilerek füzelerin Arktik bölgesine konuşlandırılacağı açıklandı.

Aktif elektronik karşı tedbir koşullarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip sistem, aynı anda 4 hedefi vurabiliyor. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:50 DuPont babaların doğum iznini "5 gün"den "4 hafta"ya çıkardı
15:50 Üçüz kız kardeşlerin karne mutluluğu
15:49 Didim'de "Kucaklaşma Zamanı" projesinde ödül töreni düzenlendi
15:49 Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde Develi Belediyesi'nden bilgilendirme
15:49 Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı
15:49 Samet Aybaba: İzlandalılara çiçek verelim
15:49 Antalya'da "mavi bayraklı" plaj sayısı 203'e yükseldi
15:49 Öğrencilerin karne heyecanı
15:49 Köyde silahla havaya ateş edilmesi yasaklandı
15:49 Yıldırım'dan karne mesajı
15:48 Didim'de karne sevinci
15:48 Didim'de sokak hayvanları için yabancılardan 20 bin TL'lik bağış
15:48 Önce 'Düşünen Adam' heykeli sonra karne
15:48 Toyota'dan "korna çalmayın" çağrısı