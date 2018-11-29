Rusya Ay'da İnşaat Yapmayı Planlıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:32



29 Kasım 2018 Perşembe 10:32

Rusya Bilimler Akademisi Uzman Konseyi Başkan Yardımcısı Lev Zelenıy, Rusya Bilimler Akademisi toplantısında Ay'ın yüzeyinde iki astronomik rasathane kurulmasının önerildiğini belirtti.Zelenıy, söz konusu projenin birkaç aşamada gerçekleşeceğini vurgulayarak "Öncelikle otomatik istasyonlar kullanarak araştırma ve uçuşlar yapılacak ve ancak bundan sonra bilimsel altyapı oluşturulacak" dedi.Bir sonraki adımın süper ağır roket yardımıyla olan Ay'a iniş olacağı belirtildi.Zelenıy "Bu roketin ana görevi astronotların Ay'a götürülmesi olacak. Fakat asıl amaç, Ay'da çalışmalar yürütmektir. Bu çalışmalar kozmonotlar yardımıyla bilim araştırmaları ve ardından Ay'da uzay rasathanesi kurmayı kapsıyor" şeklinde konuştu.Zelenıy'ın açıklamalarına göre, Ay'da altyapı oluşturulması, buz çıkartılması ve bundan yakıt için hidrojen ve oksijen üretilmesi, lazer yardımıyla tuğla oluşturulması ve bunlardan sığınakların inşa edilmesi planlanıyor. - Moskova