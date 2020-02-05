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Rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı

İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen Rusya bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

05.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:05Rusya bağlantılı suç örgütünden 7 kişi tutuklandı
İSTANBUL'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen bağlantılı suç örgütüne dair düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü lideri  Guram Chıkladze'nin  de olduğu 7 kişi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Ocak'ta Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Kağıthane'de düzenlediği operasyonda 1'i Rus, 9'u Azerbaycan, 2'si Ukrayna ve 5'i Gürcistan vatandaşından oluşan suç örgütü üyelerini Bakırköy Adliyesi'ne sevk etti. Savcılılık ifadesinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, 16 kişi  tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "Örgüte üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.  9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Bakırköy Adliyesi, İstanbul, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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