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Rusya, balistik füze testinin görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Kapustin Yar bölgesinden fırlatılan Topol balistik füzesinin test edildiği görüntüleri paylaştı.

29.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52Rusya, balistik füze testinin görüntülerini paylaştı

Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Kapustin Yar bölgesinden fırlatılan Topol balistik füzesinin test edildiği görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, "Bakanlık, 28 Kasım 2019'da Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından bir Topol kıtalararası balistik füzesini test etti. Füze, Kazakistan'ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu" denildi. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, gökyüzüne atılan füzenin bulutların arasından kayboluşu gözüküyor.

Topol-M balistik füzeleri, Rus ordusu tarafından 1980'lerin sonunda geliştirilmeye başlanmış stratejik bir kıtalararası balistik füze sistemi olma özelliği taşıyor. Füze, 800 bin ton TNT'nin yıkıcı gücüne sahip olmakla birlikte, 1945'te Japonya'nın Nagazaki şehrine atılan atom bombasının yıkıcı gücünün 40 katı büyüklüğüne sahip.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan füze testi görüntüleri

-Füzenin ateşlenmesi

-Füzenin fırlatılması

-Füzenin bulutların arasında kaybolması



Kapustin Yar, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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