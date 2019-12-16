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Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Suriye'de

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Suriye'ye geldi.

16.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:43Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Suriye'de

Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, 'ye geldi. Borisov'un 2 gün sürecek ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ikili ilişkileri ve Rusya'ya kiralanan Tartus limanına ilişkin görüşüeceği belirtildi.

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Suriye'ye geldi. Başbakan Yardımcısı Borisov'un ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin 2 gün süreceği ve ikili ilişkilerin görüşüleceği belirtilirken; Suriye'nin Rusya'ya kiraladığı Tartus limanının işleyişi hakkında da konuşulacağı bilgisi paylaşıldı.



Başbakan Yardımcısı, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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