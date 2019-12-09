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Rusya Başbakanı Medvedev, WADA'nın "men" kararına tepki gösterdi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararına ilişkin, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır.

09.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18Rusya Başbakanı Medvedev, WADA'nın
Başbakanı Dmitriy Medvedev, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararına ilişkin, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır." dedi.
Medvedev, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, WADA'nın Rusya'ya yönelik kararını değerlendirdi.
Bir şekilde cezalandırılmış sporcularla ilgili bu tür kararların sık sık tekrarlandığını kaydeden Medvedev, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır." yorumunda bulundu.
Medvedev, ilgili kurumların, WADA'nın kararına itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, Rus sporunda dopingle ilgili sorunların olduğuna da dikkati çeken Medvedev, " alanımızda dopingle ilgili sorunlar var. Bu inkar edilemez." ifadesini kullandı.
WADA'nın Rusya ile ilgili kararı
WADA, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararı almıştı.
Karara göre, Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'de yer alabilecek.
Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.
Öte yandan Rusya, cezaya rağmen UEFA'nın WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek.
Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda 168 Rus sporcu, bağımsız olarak madalya mücadelesi vermişti.

Dmitri Medvedev, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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