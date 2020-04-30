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Rusya Başbakanı Mişustin'e Kovid-19 teşhisi konuldu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

30.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:24
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Mişustin, başkent Moskova'da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, "Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım." dedi.
Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un getirilmesini önerdi.
Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin'e şifa diledi. Rusya Başbakanı Mişustin’e Kovid-19 teşhisi konuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Moskova, Güncel, Haber

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