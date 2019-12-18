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Rusya basını Kırklareli'nin turizmini tanıtacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Rusya'da yayın yapan televizyon ve gazete muhabirlerinin Kırklareli'ne geleceğini bildirdi.

18.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:04Rusya basını Kırklareli'nin turizmini tanıtacak
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 'da yayın yapan televizyon ve gazete muhabirlerinin 'ne geleceğini bildirdi.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırklareli Turizmini Geliştirme Projesi" kapsamında Rusya'dan 18 basın mensubunun kentin turizm alanlarını ziyaret edeceğini belirtti.
Uzun süredir Kırklareli turizmi için altyapı çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi:
"2 yıldır iç turizmden başlayarak acentelerini ağırlamaya başladık. Rusya'nın en büyük seyahat acentesinin programlarına Kırklareli'yi alması bu sürecin bir meyvesi. Umarım bu süreci İl olarak verimli bir şekilde geçirir ve Kırklareli'nin dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasını sağlarız."
Şahin, basın mensuplarının 20 Aralık Cuma günü Kırklareli'ne geleceklerini kaydetti.

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Kırklareli, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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