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Rusya, başka ülkelerdeki vatandaşlarının tahliyesini durduruyor

Rusya'da korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısı 658'e yükselirken yarından itibaren başka ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesinin sona ereceği açıklandı.

25.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:25
Rusya, başka ülkelerdeki vatandaşlarının tahliyesini durduruyor
Rusya 'da korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısı 658'e yükselirken yarından itibaren başka ülkelerde bulunan Rus vatandaşlarının tahliyesinin sona ereceği açıklandı.

Ülkede artan korona virüs vakalarına karşı önlemler artarak devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı yurt dışında bulunan vatandaşlarının tahliye çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar başka ülkelerden Rusya'ya yaklaşık 43 bin kişi tahliye edilirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başka ülkelerde bulunan konsolosluklar aracılığıyla tahliyelerin yapıldığını fakat tüm duyurulara rağmen konsolosluklara ulaşmayan Rusların olduğunu söyleyerek, "Bugün son tahliyeleri gerçekleştirdikten sonra yarın tahliyeleri durduruyoruz. Biz vatandaşlarımıza ulaşmak için elimizden geleni yaptık ama bazı vatandaşlarımız bulundukları ülkedeki konsolosluklara müracaat etmedi" dedi.

Öte yandan merkez tarafından yapılan yeni açıklamaya göre kişilerin ateşi 38.5'ten düşükse, solunum hızı 30'dan düşükse ve kan oksijen doygunluğu yüzde 93'den fazla ise evde kalınabileceği, fakat bu belirtilerin şiddeti yüksek ise hastanelerde tedavilerin yapılacağı duyuruldu.

Rusya'nın başkenti Moskova 'da bulunan Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada virüs teşhisi konulan kişilerin toplam sayısının 658'e yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte 163 kişiye bu tanının konulduğu ifade edilirken teşhis konulan kişilerin Rusya'nın 55 ayrı bölgesinde yaşadığı aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Rusya, Güncel

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