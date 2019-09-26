Haberler » Dünya » Haber

Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin "hoş olmayan bir olay" dedi

Uzun vadede egemenliğinin riske girmesini istemeyen Belarus ülkede bir Rus askeri üssü kurulmasına karşı çıkıyor. Rusya ise açıkça bundan rahatsızlığını ortaya koydu.

26.09.2019 18:30Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin
Rusya ile Belarus sıkı ittifak ilişkilerine sahip. Belarus'un enerji ve ekonomik anlamda Rusya'ya bağımlılığı yüksek. Ancak iki ülke arasındaki askeri üs ihtilafı giderek derinleşiyor. Uzun vadede egemenliğinin riske girmesini istemeyen Belarus ülkede bir Rus askeri üssü kurulmasına karşı çıkıyor.

Moskova, Avrupa'ya geçiş noktasındaki bu önemli ülkedeki nüfuzunu arttırmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de Belarus'ta askeri üs kurmak. Ancak özellikle Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana Belarus bu fikre oldukça mesafeli. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde Rusya'nın üs kurmasına karşı. Rusya ise bu adımdan rahatsız olduğunu açıkça ortaya koydu.
Euronews.com'da Görüntüle

Belarus, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:12 İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi
19:00 Trump'ın azil sürecini başlatan ihbar mektubunun bir kısmı yayımlandı
18:45 Şili: Robinson Crusoe Adası'nda "10 milyar dolarlık" defineyi çıkarma tartışması
18:33 İsraillilerin çoğunluğu, ortodoks partilerini yönetimde istemiyor
18:30 Rusya-Belarus ittifakında askeri üs çatlağı derinleşiyor: Kremlin "hoş olmayan bir olay" dedi
17:45 19 aylık bebeğe dünyanın en pahalı ilacını almak için yapılan kampanyada 2 Milyon Euro toplandı
17:42 Albayrak: Ticaret savaşları ve finansal dalgalanmalara en hazırlıklı ülke Türkiye