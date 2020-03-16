Rusya - Belarus sınırı Korona virüsü nedeniyle kapatıldı
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsü nedeniyle Belarus sınırının kapatıldığı duyuruldu.
16.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:15
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsü nedeniyle Belarus sınırının kapatıldığı duyuruldu.
Korona virüsü taşıyan kişi sayılarında hızlı artışlar görülen Rusya, Belarus, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler ek tedbirlerle ülkede virüsün yayılmasını engellerken Rusya ile Gürcistan dün sınırların karşılıklı olarak kapatılması konusunda ortak karar aldı. Rusya ile Ukrayna arasında tren seferleri durdurulurken sabah saatlerinde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ile Belarus sınırının kapatıldığını açıkladı. Korona virüsünün yayılmasını önlemek için böyle bir tedbir aldıklarını söyleyen Misuştin, sınır kapatmalara ek olarak bir dizi önlemler alındığını ve ülke genelinde bu önlemlerin arttırılabileceğini söyledi. - MOSKOVA
Korona virüsü taşıyan kişi sayılarında hızlı artışlar görülen Rusya, Belarus, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler ek tedbirlerle ülkede virüsün yayılmasını engellerken Rusya ile Gürcistan dün sınırların karşılıklı olarak kapatılması konusunda ortak karar aldı. Rusya ile Ukrayna arasında tren seferleri durdurulurken sabah saatlerinde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya ile Belarus sınırının kapatıldığını açıkladı. Korona virüsünün yayılmasını önlemek için böyle bir tedbir aldıklarını söyleyen Misuştin, sınır kapatmalara ek olarak bir dizi önlemler alındığını ve ülke genelinde bu önlemlerin arttırılabileceğini söyledi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
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