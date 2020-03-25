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Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı

Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.

25.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:47
Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz 'de düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Karadeniz, Rusya, Dünya

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