Rusya, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de düştüğünü açıkladı
Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.
25.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:47
Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz 'de düştüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım'ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.
Kaynak: Euronews.com