Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın Bulgaristan'da yapımı yılan hikayesine dönen Belene nükleer güç santrali (NGS) projesinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.
Lüksemburg'daki temasları sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Medvedev, "Bulgar meslektaşlarımızla Belene nükleer güç santrali de dahil olmak üzere tüm gelişmeleri oldukça detaylı bir şekilde istişare ettik. Sanırım bu (Belene NGS), çalışmama isteğinin bir örneği. Paralar harcandı ancak hiçbir şey yapılmadı. Üstelik büyük miktarda para harcandı" dedi.
Bulgar hükümetinin Belene NGS için gelecek hafta yeni ihale açmayı planladığını anımsatan Medvedev, Moskova'nın daha önce Sofya'ya sunduğu fikirlerden istifade etmenin son derece mantıklı olacağının altını çizdi.
Rusya'nın halihazırda Türkiye, Macaristan ve Finlandiya'da nükleer santraller inşa etmekte olduğuna dikkat çeken Medvedev, "NGS inşaatı alanında çok yüksek yetkinliklerimiz var. Bu projeyi en az bir dizi Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiğimiz kadar iyi gerçekleştirmek için gereken imkanlara sahibiz" diye ekledi.
The post "Rusya, Bulgaristan'daki Belene nükleer santrali projesinde yer almaya hazır"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Dmitri Medvedev, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com