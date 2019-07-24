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Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı

Rusya'nın, Çin'e yönelik S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında ikinci etaba başladığı bildirildi.

24.07.2019 14:05 Rusya, Çin'e S-400 sevkiyatının ikinci etabına başladı
Rusya'nın, Çin'e yönelik S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında ikinci etaba başladığı bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'ın askeri-diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'e yönelik S-400 sevkiyatının ikinci etabı başladı.
Sevkiyatın St. Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga limanından deniz yoluyla yapıldığı bilgisine yer verilen haberde, sevkiyatın, Türkiye'ye yönelik sevkiyata benzer bir şekilde sözleşmede belirtilenden daha hızlı ilerlediği kaydedildi.
Çin, Rusya ile 2014'te imzaladığı anlaşmayla S-400 hava savunma sisteminin ilk yabancı alıcısı olmuştu. Sistemin sevkiyatında ilk etap geçen yıl tamamlanmıştı. Çin ordusu, ilk sevkiyatın ardından sistemin deneme sürecini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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