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Rusya, Çin sınırına hava savunma sistemleri kurdu

Rusya, Çin sınırına balistik füzelerle etkin bir şekilde başa çıkabilen hava savunma sistemlerinin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

07.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:20Rusya, Çin sınırına hava savunma sistemleri kurdu
, Çin sınırına balistik füzelerle etkin bir şekilde başa çıkabilen hava savunma sistemlerinin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Çin sınırı ile Yakutistan arasında bulunan Yahudi Özerk Cumhuriyeti'ne S-300B4 tipi balistik füzelerle etkin bir şekilde başa çıkabilen hava savunma sistemlerinin kurulduğu açıklandı. Bakanlık açıklamasında hava savunma sistemlerinin kurulmadan önce Rusya'nın Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar Eğtitim Sahasında testlerinin gerçekleştirildiği uzmanların sistemleri inceledikten sonra Doğu Askeri Bölgesi himayesindeki Yahudi Özerk Cumhuriyeti'ne sevkinin gerçekleştiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300B4 hava savunma sistemlerinin havadan gelebilecek balistik ve aerodinamik saldırılara karşı geliştirildiğini ve bu hava savunma sistemlerinin dünyada balistik füzelerle etkin bir şekilde başa çıkabilecek tek hava savunma sistemleri olduğunu savundu.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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