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Rusya'da 1 milyon 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle test yapma hakkı verilen özel kliniklere başvurular artıyor.

14.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
Rusya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle test yapma hakkı verilen özel kliniklere başvurular artıyor.
Kovid-19 salgının hızla yayıldığı ülkede, aralarında 18'i özel olmak üzere toplam 254 laboratuvarda her gün binlerce test yapılıyor.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) verilerine göre, bugüne kadar 1 milyon 400 binden fazla test yapıldı.
Devlete bağlı sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine Kovid-19 testi yapma hakkı verilen özel klinikler, Rospotrebnadzor kontrolünde çalışmalarını sürdürüyor.
Özel sağlık merkezlerine başvuran vatandaşlar, koronavirüs testini 20 ila 30 dolar karşılığında yaptırabiliyor.
Sağlık alanında faaliyet gösteren Moskova'daki Özel Gemotest Laboratuvarı da sıkı önlemler altında test çalışmalarını sürdürüyor.
Gemotest Laboratuvarı Halkla İlişkiler Müdürü Anna Lisovets, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi için merkeze başvuranların sayısının arttığını söyledi.
Lisovets, "Yaklaşık 56 bin kişi, 26 Mart itibarıyla test için merkeze başvurdu." dedi.
Yaklaşık 30 dolar karşılığında test yaptıklarını belirten Lisovets, test yaptırmak isteyenlerin Rospotrebnadzor tarafından belirlenen formu doldurması gerektiğini ifade etti.
Lisovets, Kovid-19 testi için genizden sürüntü çubuklarıyla örneklerin alındığını ve sonuçların 3 günde çıktığını söyledi.
Gemotest merkezinde yapılan testlerin doğruluk oranının yüzde 96 olduğunu kaydeden Lisovets, "Sonuçlar, ilk önce Rospotrebnadzor'a sonra da vatandaşa duyuruluyor. Testin pozitif çıkması halinde, Rospotrebnadzor tekrar test yaparak hastanın tedavi sürecini belirliyor." şeklinde konuştu.
Rusya'da Kovid-19 ile ilgili durumun ciddileştiğine işaret eden Lisovets, birçok özel sağlık merkezinin test sürecine dahil olduğunu belirtti.
Kovid-19'dan148 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, dün vaka sayısı 18 bin 328 olarak açıklanmıştı. Rusya’da 1 milyon 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Güncel
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