Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak

Rusya'da her evde ücretsiz internet kullanımıyla ilgili çalışma başlatılarak, 1 Nisan tarihinden itibaren her konutta internet ücretsiz olacak.

28.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:25
Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak
Rusya 'da her evde ücretsiz internet kullanımıyla ilgili çalışma başlatılarak, 1 Nisan tarihinden itibaren her konutta internet ücretsiz olacak.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler eve kapanan vatandaşları için projeler geliştirmeye devam ediyor. Rusya, korona virüs ile mücadelede halka yönelik sosyal projeler geliştirmeye devam ediyor, son proje ise internet hakkında oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ocak'ta halka duyurduğu müjde ile 'Erişebilir İnternet' projesi 1 Nisan itibariyle hayata geçiyor. Putin'in projesine göre 1 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan proje ülkede korona virüs salgınının yayılması ve halkın evlerinde kalması nedeni ile öne çekildiğini duyurdu. Yetkililer, ücretsiz internette kısıtlamaların olacağını belirtirken, internete bağlananların ücretsiz olarak Sovyet ve Rus sinemasına ait seçkin filmleri izleyebileceklerini, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde çevrimiçi olarak işlem yapabileceklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko projeyi hızlandırdıkları için Rusya İletişim Bakanlığı ve Rusya'da faaliyet gösteren internet sağlayıcılarına teşekkür ederek, Rus toplumu için böyle bir zamanda projenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 264'e, hayatını kaybedenler ise 4'e yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, 1 Nisan, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya’da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye’de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul’daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

22:03: Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Haber 22:02: Kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü - Haber 22:00: Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında - Haber 22:00: Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü - Haber 21:59: Esenler'de çekici kamyonet halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı - Haber 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber