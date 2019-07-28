Rusya'da 10. yüzyıldan beri Aziz Vladimir anısına devam eden gelenek: Toplu vaftiz
Kazakistan sınırında bulunan Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılan toplu törenle yaşları 1 ile 16 arasında değişen 150 Ortodoks Hristiyan genç vaftiz edildi.28.07.2019 21:48
Kazakistan sınırında bulunan Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılan toplu törenle yaşları 1 ile 16 arasında değişen 150 Ortodoks Hristiyan genç vaftiz edildi. Stantsionny Köyü'nde yapılan toplu vaftiz geleneği, bölgeye Hristiyanlığı getiren Aziz Vladimir anısına 10. yüzyıldan beri devam ediyor.
Yekaterinburg, Kazakistan, Rusya, Dünya
Kaynak: Euronews.com