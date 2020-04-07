Rusya'da 1154 koronavirüs vakası daha
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.
07.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:32
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Rusya 'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) teşhis edilen kişi sayısı 1154 artarak 7 bin 497'ye ulaştı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle enfekte kişi sayısı Rusya'da son 24 saatte 1154 artarak 7 bin 497'ye ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 58'e çıktı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya